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В Луганске и Донецке хотят, чтоб было как раньше: жители ОРДЛО мечтают о возвращении в Украину
У многих жителей "республик" Донбасса за четыре года российской оккупации начинают спадать "розовые очки". Все меньше становится стремящихся в Россию, и все больше – тоскующих по той Украине, которая была раньше.
Дончане и луганчане откровенно заявляют, настроенных враждебно к Украине людей в "ДНР/ЛНР" не так много, как это было в самом начале "русской весны". Люди устали от войны, всем надоела разруха и безработица, передает "Диалог.UA".
В интервью "Обозревателю" жители временно подконтрольных российским захватчикам городов Донецкой и Луганской областей признались, что скучают по Украине, но есть и такие, кто и в нынешней ситуации "неплохо пристроился". "Просто все уже устали от войны, от безработицы, и просто не против вернуться, как было четыре года назад. Но достаточно и тех, кому при "нынешней власти" там живется очень неплохо. Вот они против", - рассказала луганчанка Анастасия.
Аналогичные настроения наблюдаются и в Донецке, где украинские патриоты, не выдавая себя, ждут освобождения родного города от "российских братьев". Жители ОРДО хотят спокойной жизни, чтобы все наладилось, люди не страдали от тотальной безработицы, все больше охватывающей оккупированные РФ территории. Дончане отмечают, что в "республике" еще велик процент тех, кто по-прежнему стремится в Россию.
Местное население не имеет возможности смотреть украинские каналы, заблокированные оккупационными властями еще в 2014 году. Телевидение боевиков продолжает зомбировать население и разжигать среди поддающихся вирусу пропаганды дончан ненависть к Украине. "За четыре года они успели наделать очень много.
Люди устали от всего", – отмечает дончанка. Возможность видеть другую Украину есть у тех, кто может выехать на подконтрольную Киеву территорию, у кого там живут родные. И эти люди могут различать вранье орков и понимать, что по ту сторону все далеко не так страшно, как преподносят террористы. "Но многие не имеют такой возможности. Постоять в очереди в Волновахе или Бахмуте за пенсией - это одно. А поехать вглубь страны и посмотреть, как люди живут, - это другое", - подчеркивает жительница Донецка.
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, ДНР, ЛНР, боевики, РФ
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