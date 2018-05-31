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В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что с помощью воздушного наблюдения на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса были обнаружены десятки танков. Об этом говорится в отчете миссии, передает novosti.dn.ua.
26 мая по данным воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству районах выявлено 57 танков примерно в 4 км к юго-востоку от поселка Терновое (57 км к востоку от Донецка).
Кроме того, 34 танка возле Круглика (31 км к юго-западу от Луганска), 19 танков, 8 самоходных артиллерийских орудий (или гаубиц) и 24 буксируемых миномета (или гаубицы) в районе Мирного, 13 танков неподалеку от Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), 8 танков и 7 буксируемых минометов (или гаубиц) около Миусинска, а также 24 танка и 4 зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска).
Также сообщается, что 27 мая беспилотник СММ обнаружил 34 танка (24 Т-72 и 10 Т-64) примерно в 4 км к юго-востоку от Тернового, 9 самоходных гаубиц (2С1), 7 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 7 танков (Т-64) и 4 зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10») в 6 км к юго-востоку от Миусинска, а также 21 танк (11 Т-64 и 10 Т-72), 12 буксируемых гаубиц (Д-30), 8 самоходных гаубиц (2С1), 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) и 15 буксируемых минометов (ПМ-38, 120 мм) возле Мирного.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, ОБСЕ, беспилотник, бронетехника, военная техника, СММ ОБСЕ
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