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Архив - Донецкая область

«Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва

31.05.2018 16:39
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«Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва

Жители оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что сегодня около 16:00 в городе был слышен громкий звук мощного взрыва, передает donpress.com.

Так, дончане отмечают, что от резкого звука в комнатах закрылись двери, как от взрывной волны. Люди пишут в комментариях:

«Ого щас бахнуло! Шторы внутрь комнаты залетели…»
«15.58 Донецк ф-ка игрушек. ого где-то бахнуло! очень далеко. один раз. звука почти не слышно было, но двери в доме клацнули, как от взрывной волны».
«Донецк 15−57 что-то грохнуло!»
«Разрыв в СЗ направлении, глухой через закрытые окна».



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, оккупация, ДНР, соцсети
 
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