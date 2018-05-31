За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены два воина ВСУ

31.05.2018 08:45

За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия продолжались во всех направлениях.

Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов. Сообщает Штаб ООС, передает 62.ua.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое.

Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Раненых безотлагательно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, потери противника прошедшие сутки составили: два оккупанты уничтожены и четверо ранены.

В течение ночи текущих суток, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет.