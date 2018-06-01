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Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"
01.06.2018 13:38
Боевики ДНР продолжают делить «власть» на оккупированных территориях. Так, на оккупированных территориях «задержаны» очередные «высокопоставленные чиновники».
Задержаны т.н. «замначальника государственной службы исполнения наказаний» и «заместитель начальника ГСИН». Об этом сообщает издание "Донецкие новости", с ссылкой на сепаратистские СМИ, передают "Ведомости Донбасса".
Как сообщают «Донецкие новости», боевики ДНР провели т.н. «спецоперацию» и задержали «замначальника государственной службы исполнения наказаний» О. Бондаренко и бывшего «заместитель начальника ГСИН» Игорь Хрупин за создание коррупционных схем.
Теги: Донбасс, коррупция, оккупация, задержание, ДНР, боевики, чиновники
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