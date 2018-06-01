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Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"
01.06.2018 12:21
Оккупированные «власти» каждый день пытаются найти способы, что бы продолжать набивать свои карманы. Так, боевики ДНР решили ужесточить т.н. «таможенный контроль».
Об этом сообщает издание "Информационное сопротивление", передают "Ведомости Донбасса".
По информации издания, главари боевиков ДНР в ближайшее время ужесточат «таможенное законодательство» и уже отданы приказы в соответствующие «ведомства».
Это в первую очередь повлияет на подорожание продуктов, товаров и услуг на оккупированных территориях.
Теги: Донбасс, таможня, подорожание, продукты, контроль, оккупация, услуги, ДНР, боевики
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