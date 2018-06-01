- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»
Ежегодно, начиная с 1950 года 1 июня отмечается Международный день детей. Этот день призван привлечь внимание общественности к проблемам детей, напоминая каждому взрослому человеку о необходимости защищать права ребенка.
В нашем обществе довольно часто нарушают права ребенка. Нас воспитывали в советские годы, где не имели особого понимания, что у ребенка могут быть права. В современном мире, постсоветские страны все чаще и чаще прибегают к принципу Запада, где уважают и соблюдают права детей.
С начала момента агрессии РФ на Донбассе прошло четыре года, в результате которой были созданы фейковые республики «ЛДНР». В этот период военного конфликта погибло 138 детей, плюс еще стоит учитывать 80 детей сбитого военными РФ Boeing рейса МН 17, и того – 218 детей. Еще 250 тысяч были вынуждены бежать от военных действий, а на временно оккупированных территориях осталось жить более 30 тысяч детей.
Но особый цинизм в том, что т.н. «власть ДНР», под эгидой Кремля активно продолжает размахивать фотографиями убиенных детей за все время военного конфликта на Донбассе, обвиняя во всех тяжких грехах Украину.
Говоря о нарушениях прав ребенка на оккупированных территориях Донбасса есть привести множество примеров. Использование школьников и студентов в пропагандистских целях, принуждение к вступлению в военно-патриотические организации, участия в различных общественных, патриотических, социальных акциях, флешмобах «ДНР» для красивой картинки для росСМИ, все это инструмент пропаганды. В «ДНР» даже не задумываются, что все это и ряд других действий «власти» является нарушением прав ребенка, за что на показательном уровне сама же «власть», якобы борется.
Так, привлечение подростков к незаконным бандформированиям или к боевым военным действиям является вопиющем случаем нарушения прав ребенка. Эти дети являются носителями убеждения взрослых, мозги которых пронизаны ватой до кости, что Украина — это плохо, а жизнь в «ДНР» — сказка и негде не хорошо, как здесь.
«Власть ДНР» пытается разными способами замаскировать реальность бытия и жизни в «республике» и показать всю красоту картинки для ТВпропагандистов, что дети «ДНР» всем обеспечены. Они, якобы, получают полноценное образование и ездят на разные конкурсы и отдых в РФ. Но тщательно скрывается тот факт, что с дипломами «ДНР» никуда не берут. Дети с ОРДЛО не могут учится даже в вузах РФ, хотя нам так красочно описывают росСМИ все наоборот. Кому нужны фейковые дипломы?
Разве это соблюдение прав ребенка, если под угрозой плохой оценки или не сдачи экзамена учителя терроризируют детей, если те не хотят выходить на разного рода акции или общественные работы.
Так, выходя на различные, непонятные детям, митинги в поддержку, например, Путина или против Трампа, детей заставляют играть. То им нужно из себя стоить измученных, побитых жизнью подростков, то нужно улыбаться и сеять вокруг радость. И что характерно, так это все «добровольно».
Ну естественно почему же не сделать то, что хотят учителя, ведь на кону как минимум плохие оценки, а как максимум привлечение в местную «полицию» родителей и проведение там «воспитательной беседы».
Какие могут быть права у детей, что проживают в квазиреспубликах, которые даже не могут, бояться выразить свою точку зрения, которых обязали идти, как стадо баранов за своим «вождем».
Вот оно соблюдение прав ребенка в недореспублике. Вот кого по-настоящему готовят террористы – послушных малолетних убийц, которые не по своей воле стали такими обозленными и с поломанной психикой.
Источник Ведомости Донбасса.
Теги: Донбасс, дети, права, ДНР
- В Краматорске активно защищают права ребенка
- Идеи Януша Корчака вдохновили учителей Донбасса
- Прокуратура выявила нарушения закона по отношению к детям-инвалидам
- Без крыши над головой осталась мать четверых детей
- Детей Мариуполя ознакомили с их правами и обязанностями
- "Шахтер" открыл для юных болельщиков клуб "Оранжевые шнурки"
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка