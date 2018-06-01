Дончане жалуются: в ОРДО все резко подорожало. Опубликованы цены

01.06.2018 11:38

Жители временно не подконтрольных Украине территорий Донецкой области отмеают существенное подорожание продуктов питания. Об этом дончане пишут в социальных сетях, информирует ДонПресс.

По их данным, цены заметно выросли в последнее время.

«Куриное филе 150 руб, куриная грудка 117 руб, куриная грудка со спинкой 107 руб, куриные крылышки 89, цыплята 8.9, курица 104. все охлажденка. заморозка дешевле», — рассказал местный житель.

«Курс для пересчета: делить на 2.4», — добавил он.

«Сглазил кто-то? сегодня подорожало все на 6−10%. во вторник будет второе подорожание, примерно на такой же процент», — отметил еще один пользователь.

«Подойдя к первой точке, увидев цены, удивился и пошел дальше. оказалось, что цены у всех выросли. я конечно предположил, что подняли цены на выходные. но любопытство взяло верх и я поинтересовался», — пишут дончане.

По их словам, цены растут в связи с дефицитом. «Оказывается, цены выросли в связи с дефицитом курятины. единственная фабрика не справляется (Чернухино). что надо делать в таких случаях? думаете, увеличить производство? а нет поднять цены», — возмущены местные жители.

Пользователи также сообщают, что подорожало не только мясо. Дорого стоят и овощи и фрукты — настолько, что не все могут их себе позволить. «Это я молчу про цены на овощи-фрукты. Потому что не совсем точно их знаю — дорого, редко покупаю», — написал дончанин.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Луганске — местные жители опубликовали свои цены. «Огурцы 65−70, клубника — 150−180, помидоры -120−150. Яблоки 80−100. Луганск сегодня», — сообщил один из авторов.

«По отношению к местным зарплатам это не дорого, это просто п***ец. Неплохая зарплата 5−7 тыс. руб.», — пишут комментаторы.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.