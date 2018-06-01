- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
КПВВ меняют режим работы
На Луганщине контрольные пункты въезда-выезда, находящихся в районе проведения операции Объединенных сил, переходят на летний режим работы.
Об этом корреспонденту "Трибун" сообщили в пресс-службе Лисичанского пограничного отряда.
"С 1 июня 2018 контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Золотое" Лисичанского пограничного отряда, действующего в составе Объединенных сил переходят на летний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы. В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 06.00 до 20.00. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в весенний период контрольные пункты работали с 7.00 до 18.30", - отметили в Лисичанском погранотряде.
В связи с этим, Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
КПВВ в Донецкой области будут работать по такому же графику.
Теги: Донбасс, работа, график, изменение, КПВВ
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- Какие нарушения здоровья грозят сотрудникам со свободным графиком
- Мариупольский вокзал "ушел в зиму"
- В Кремле решили присвоить гриф секретности рабочему графику Путина
- В Донецкой области жара вынудила коммунальщиков... ввести сиесту
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- Газопровод в обход Украины: Путина ждут плохие новости13:15
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"