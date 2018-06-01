Луценко: Боевики признали, что обстреляли Железное и убили 15-летнюю девочку

01.06.2018 16:01

Обстрел поселка Железное под Торецком, от которого погибла 15-летняя Дарья, совершили боевики, которые признали этот факт в переговорах между собой. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины в эфире передачи «Право на владу» н 1+1, пишет ДонПресс.

Он отметил, что у военной разведки есть перехват разговоров боевиков, которые открыто обсуждают обстрел.

«В первый день мы точно знали, что обстрел произошел с территории „ЛНР“. У нас есть фотографии того, что яма от разрыва 120-мм мины имеет вытянутый характер, он ориентирован по компасу и абсолютно четко понятно, откуда прилетал снаряд», — сказал Луценко.

Также он сообщил, что военная разведка перехватила три разговора боевиков, которые обсуждали все, что происходило до и после обстрела Железного.