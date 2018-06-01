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На Донетчине детей не пускали на финал патриотической игры
В Лимане на Донетчине городские власти не хотели выделять деньги для того, чтобы отправить детскую команду — победителей областного этапа военно-патриотической игры «Джура» на финальные соревнования
Областным победителем-патриотической игры стала команда Торского учебно-воспитательного комплекса Лиманской ОТГ, рассказал ИА «Вчасно» директор Торского УВК Сергей Шилов.
По словам Сергея Шилова, дети из поселка Торское уже второй раз выигрывают областные соревнования.
«В прошлом году наша команда стала победителем на городских и областных соревнования, а потом призером всеукраинских, — говорит Сергей Шилов, — Это очень неожиданно, что сельская школа показала такие высокие результаты. В прошлом году нас достаточно серьезно профинансировали из местного бюджета».
Однако, как рассказал директор УВК, в этом году мэр Лимана Петр Цимидан отказался выделять деньги на поездку сельских детей на финал игры.
«Это была очень неприятная неожиданность, когда глава города заявил, что не будет оплачивать детям автобус, — говорит Сергей Шилов. — Он это объяснял тем, что поездка на автобусе может быть опасной и заявлял, что мы сами должны купить билеты на поезд. Но дело в том, что дети везут с собой большое количество вещей и оборудования и им нужен был автобус. Однако Цимидан заявил, что денег нет».
Директор школы сообщил, что ему пришлось явиться на бюджетную комиссию Лиманского горсовета, и только после его выступления депутаты, вопреки возражениям мэра, проголосовали за то, чтобы выделить детям 41 тысячу гривен для поездки на финал игры.
«Финал игры состоится в Переяславле-Хмельницком, соревнования начнутся 2 июля и продлятся 2 недели, — сказал Сергей Шилов. — Мы очень благодарны депутатам за то, что они приняли правильное решение».
Теги: Донбасс, Донецкая область, дети, игра, финал, Лиман (Красный Лиман)
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