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На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья
Сегодня первый день лета, хотя и не очень теплый для такого времени года. Но впереди еще немало жарких дней. Некоторые любители отдыха на природе успели окунуться в воду еще в мае. Сейчас же наступает сезон отпусков, поэтому возможность побывать на пляже появится у многих. Самыми излюбленными и доступными местами отдыха были и остаются городские водоемы. Сюда всегда ближе всего добираться. А затем электричками и автобусами жители Донбасса отправляются в Щурово, Лиман, Святогорск, пишет Знамя индустрии.
Не утратили популярности озера Славянска и Славкурорта. Но все ли так прекрасно и безопасно, как привыкли считать отдыхающие?
В какие водоемы области не желательно входить, тем более окунаться и плавать, дабы чего не вышло? А какие, наоборот, принесут пользу организму и укрепят здоровье?
На этот вопрос изданию «Знамя Индустрии» отвечает заведующая отделом наблюдений и профилактики неинфекционных заболеваний Донецкого лабораторного центра МОЗ Украины Татьяна Павловна Чайка:
— Пригодными для купания являются те водоемы, на берегу которых оборудованы базы отдыха, расположены детские лагеря и есть все условия для нормального пребывания людей. Там всегда берут пробы воды на анализ. Больше всего таких безопасных водоемов находится в Щурово, Брусино, Славянске, Лимане.
К слову, что касается Лимана, то в этом месте, например в районе Голубых озер, расположено немало детских оздоровительных лагерей. Поэтому разрешение на купание детей должен выдавать врач данных детских оздоровительных учреждений. Это приписано санитарными правилами. Врач должен определить, достаточно ли здоровы дети для купания.
Также Татьяна Павловна не рекомендует купаться в тех местах, которые для этого не оборудованы. Никто никогда не исследует воду таких водоемов. После купания в такой водичке можно выйти на берег с букетом инфекций и дальше пожинать плоды такого отдыха.
Теги: Донбасс, безопасность, Донецкая область, водоем
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