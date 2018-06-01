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Архив - Донецкая область

"Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя

01.06.2018 22:27
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"Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя

На Донбассе бойцы Операции объединенных сил ликвидировали наемника из Мариуполя, воевавшего на стороне оккупационных войск РФ. Об уничтожении террориста сообщил в Facebook начальник криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько, передает "Диалог.UA".

Подробности ликвидации террориста полицейский не сообщил. По его данным, тело боевика Станислава с позывным "Теплый" в пятницу, 1 июня, было передано в Мариуполь с оккупированной территории. "Его встречает только мама. Ни славы, ни почестей", - сообщил Кисько, уточнив, что "Теплый" находился в розыске с 2015 года. Тогда полицейским удалось собрать убедительные доказательства его участия в войне против собственной страны.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ликвидация, предатель
 
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