"Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя

01.06.2018 22:27

На Донбассе бойцы Операции объединенных сил ликвидировали наемника из Мариуполя, воевавшего на стороне оккупационных войск РФ. Об уничтожении террориста сообщил в Facebook начальник криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько, передает "Диалог.UA".

Подробности ликвидации террориста полицейский не сообщил. По его данным, тело боевика Станислава с позывным "Теплый" в пятницу, 1 июня, было передано в Мариуполь с оккупированной территории. "Его встречает только мама. Ни славы, ни почестей", - сообщил Кисько, уточнив, что "Теплый" находился в розыске с 2015 года. Тогда полицейским удалось собрать убедительные доказательства его участия в войне против собственной страны.