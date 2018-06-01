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В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка
Российский наемник ОРДО Александр Жучковский сообщает о большой зачистке в «ДНР» - в результате которой может сменится «руководство республики», информирует 62.
Об этом Жучковский написал на своей странице в соцсетях.
«Что-то нехорошее происходит в ДНР. Сначала свернул информационную активность (уже месяц как) и пропал Ходаковский - говорят, что из-за угрозы жизни и здоровью выехал в РФ. Недавно было задержано несколько человек из близкого окружения Губарева, их подвергли пыткам и шьют то ли "украинскую ДРГ", то ли "терроризм".
Непонятно, что это - зачистка политической поляны перед осенними выборами (главы ДНР и в Народный совет) или агония нынешней властной команды, которой ближайшие месяцы грозит смещение.
Со сменой кураторского состава местные функционеры сильно напряглись, в республиканской верхушке царят чемоданные настроения.
Никто из них, кто в мае ездил в Москву и обивал пороги АП, новыми кураторами принят не был. При этом люди Суркова в АП украинским направлением уже не занимаются. Все сурковские давно покинули и ДНР.
Есть основания полагать, что "большая зачистка" в республике не за горами. Отставка может ждать Тимофеева "Ташкента" (главного раздражителя в ДНР и в много кого в Москве) и даже Захарченко. По луганскому сценарию, так сказать. Обстановка очень подвешенная и нервная», - отмечает Жучковский.
Теги: Донбасс, отставка, ДНР, Захарченко, зачистка
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