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Архив - Донецкая область

В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями

01.06.2018 11:42
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В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями

На оккупированных территориях Донбасса продолжает возрастать случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями. Оккупированные города развешены объявлениями, в которых якобы предоставляют услуги и помощь в оформлении украинских пенсий.

Все объявления — это мошенничество. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают "Ведомости Донбасса".

Как сообщают сепаратистские СМИ, на оккупированных территориях участились случаи мошенничества, связанного с оформлением (переоформлением) пенсий на территории Украины.

Объявления подобного рода злоумышленники расклеивают в общественных местах, размещают в СМИ и Интернет-ресурсах, однако вместо обещанных выплат граждане лишаются своих денежных средств.



Теги: Украина, Донбасс, СМИ, мошенничество, оккупация, ДНР, переселенцы, ВПЛ, пенсии
 
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