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Архив - Донецкая область

В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города

01.06.2018 18:20
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В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города

Боевики ДНР снова активизировались и перегоняют технику на передовые позиции. Сегодня, 1 июня 2018 года, около 11:00, в центре Донецка замечена военная техника боевиков, которая двигалась по Ленинскому в сторону развилки. Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передают "Ведомости Донбасса".
«Донецк 15-17 „Сегодня в 11 утра техника перла по Ленинскому в сторону развилки. Родичи сказали «много»“, — сообщил блогер.
Местные жители оккупированного Донецка так же подтверждают массовое движение техники боевиков ДНР.
»Видели, как огромная колона двигалась в направление Макеевки. Что-то опять намечается?", — пишет местная жительница Донецка.



Теги: Донецк, Донбасс, колонна, военная техника
 
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