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В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей
В мае 2018 года на Донбассе погибли 10 мирных жителей, еще 25 получили ранения. Об этом сказал первый зампредседателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, сообщает РБК- Украина в пятницу, 1 июня.
«Уже почти четыре года прошло с момента, как были даны первые обещания украинцам, в частности тем, кто проживает на востоке страны. Четыре года, как стороны пообещали положить конец насилию. Обещания, скрепленные подписями, отвести вооружение, развести силы и формирования, провести разминирование и прекратить огонь, в конце концов прекратить убийства и ранения невинных гражданских лиц.
«На прошлой неделе в Троицком 13-летний мальчик и его отец были убиты. 18-летний юноша и его мать — ранены. В Горловке два мальчика (в возрасте 10 и 11 лет) были ранены. 14-летний мальчик убит и трое подростков ранены», — сказал Хуг.
По его словам, за последнюю неделю на востоке Украины было зафиксировано более 6 тысяч нарушений режима прекращения огня.
«За последнюю неделю на востоке Украины мало что изменилось. Повторяется ряд актов насилия — посетовал он и отметил обострение на мариупольском направлении, где наблюдатели слышали около 400 взрывов.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, гибель, мирные жители
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