В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей

01.06.2018 20:06

В мае 2018 года на Донбассе погибли 10 мирных жителей, еще 25 получили ранения. Об этом сказал первый зампредседателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, сообщает РБК- Украина в пятницу, 1 июня.

«Уже почти четыре года прошло с момента, как были даны первые обещания украинцам, в частности тем, кто проживает на востоке страны. Четыре года, как стороны пообещали положить конец насилию. Обещания, скрепленные подписями, отвести вооружение, развести силы и формирования, провести разминирование и прекратить огонь, в конце концов прекратить убийства и ранения невинных гражданских лиц.

«На прошлой неделе в Троицком 13-летний мальчик и его отец были убиты. 18-летний юноша и его мать — ранены. В Горловке два мальчика (в возрасте 10 и 11 лет) были ранены. 14-летний мальчик убит и трое подростков ранены», — сказал Хуг.

По его словам, за последнюю неделю на востоке Украины было зафиксировано более 6 тысяч нарушений режима прекращения огня.

«За последнюю неделю на востоке Украины мало что изменилось. Повторяется ряд актов насилия — посетовал он и отметил обострение на мариупольском направлении, где наблюдатели слышали около 400 взрывов.

Источник ДонПресс.