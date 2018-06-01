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Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
В связи со сменой куратора "Кремля" в террористической "ДНР" устроили "чистки". Некоторые "функционеры" сбежали в РФ спасать свои жизни, другие уже сидят "на подвале". Соцсети "гудят" о серьезной “чистке" в рядах террористической "республики", передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что человека от ФСБ Владислава Суркова военные принудительно оттеснили от кураторства "Л/ДНР". Его место в самое ближайшее время займет КГБист Михаил Бабич. Его люди уже начали "шерстить" руководство "ДНР".
Так, уже появилась информация об устранении главаря "ДНР" Александра Захарченко и "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева, известного как "Ташкент". У первого еще есть шанс остаться в республике, но с понижением.
Что касается "министра", то с ним дела плохи. Сейчас в Москве решают вопрос, как лучше расправиться с "Ташкентом". Данные лица уже нанесли визит новому куратору в Москве, но им пришлось вернуться обратно "несолоно хлебавши".
Стоит отметить, что часть верхушки "республики" загадочным образом исчезла. Так, несколько месяцев назад пропал террорист и главный конкурент Захарченко - Александр Ходаковский. Ходят слухи, что он сбежал в Москву, спасая собственную жизнь. Однако подтверждения нет. Не исключено, что позже его обнаружат "на подвале".
Теги: Россия, Донбасс, Ташкент, ФСБ, ДНР, Захарченко, соцсети, Ходаковский, Сурков, кураторы, РФ
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- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
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- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
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