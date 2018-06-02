Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"

02.06.2018 10:53

Аналитик Олеся Яхно-Белковская считает, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая состоится 11 июня в Берлине, глава МИД РФ Сергей Лавров прибегнет к "гибридным отговоркам".



"11 июня, как известно, должна состояться встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки", относительно которой Лавров озвучил условия России - разведение сил по линии разграничения и фиксация "формулы Штайнмаера" (это такая пиар-придумка России и боевиков, с целью давления на Украину, подразумевающая якобы требование Штайнмаера параллельного выполнения пунктов по безопасности и политической части Минских соглашений), - отмечает аналитик. - Сергей Лавров, как и российская власть в целом, видимо, "выпал из реальности". Подход на параллельное выполнение пунктов по безопасности и политической части Минских соглашений давно не актуален. Прежде всего, в силу "гибридного" поведения самой Росии, цель которой - это не думы о судьбе Донбасса (поэтому представители российской власти и оговариваются, называя Донбасс как угодно), а закрепление влияния РФ на части территории Украины и дальнейшие попытки дестабилизировать ситуацию".



Олеся Яхно-Белковская отмечает, что все на Западе эти ухищрения давно поняли, еще с момента нарушений контролируемыми Россией боевиками режимов перемирия. А окончательно убедились в "гибридном поведении" Кремля после попыток России вмешаться в избирательные процессы в США и ряде стран ЕС.



"Что-то Лавров не приводит цитаты теперь уже президента Франка-Вальтера Штайнмаера по итогам его визита в Украину, состоявшегося на днях, - подчеркивает аналитик. - Также Лавров делает вид, как будто нет расследования по сбитому "Боингу" MH 17, нет санкций против РФ из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе, нет переговоров относительно миротворческой миссии, нет закона о деоккупации/реинтеграции Донбасса, где Россия признана страной-агрессором, нет исков Украины против России в Международный суд ООН/другие суды и т.д.".



По мнению Яхно-Белковской, Лаврову также надо напомнить, что закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО был принят ещё в 2014 году и пролонгирован в 2017-ом.



"Но этот закон - де-факто не работающий, потому что вступить в силу он может после выборов, а выборы могут пройти только по украинскому законодательству (то есть, исключительно в рамках украинского правового поля и никак иначе), и после выполнения всех пунктов по безопасности, - поясняет аналитик. - А что касается разведения сил и отведения тяжелых видов вооружений, так это опять же к самой российской власти и к поддерживаемым ею боевикам. Как мы знаем, даже наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе не допускается на всю территорию ОРДЛО. Между тем, разведение сил предполагает отвод тяжелых видов вооружения, а также "мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр." (пункт 3 Минских соглашений). И, как это уже неоднократно было, на фоне разговоров представителей российской власти якобы о "мире", активизируются военнные действия - 23 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что боевики нарушили режим тишины (недалеко от населенного пункта Станица Луганская), тем самым, сделав невозможным выполнение ранее достигнутых договоренностей по разведению войск".



По мнению эксперта, такое "выпадение из реальности" и "амнезия" российской власти - вполне понятны.



"Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата", так как позиция Украины и Запада в отношении агрессии РФ - сегодня едина: вначале безопасность и только потом - переход к политическому урегулированию. Поэтому Кремль, видимо, рассчитывает на затягивание ситуации до президентских и парламентских выборов в 2019 году, в надежде на реванш, - пишет Яхно-Белковская. - Поэтому мы будем слышать самые разные гибридные отговорки России (в логике "говорить о мире, но вести войну"). Кремль никак не может понять, что он уже проиграл. Потому что взлом ситуации как стратегия, а не как тактика, война ради войны - это дорога в никуда, это изначально авантюра с последствиями для самой России. Ведь чтобы что-то навязать миру, надо иметь что навязывать (имею в виду позитивные образцы для настоящего и будущего, а не спекуляции на истории, типа "наши деды воевали")".