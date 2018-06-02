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Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются
Начиная с полуночи и до 11.00 сегодня, 2 июня, зафиксировано уже 9 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
По данным пресс-центра Объединенных сил (ОС), около шести утра из стрелкового оружия боевики обстреляли КПВВ "Майорск". К счастью пострадавших нет.
Вражеские огневые провокации с применением гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия наблюдались в основном на Донецком направлении в районе н.п. Гнутово, Тарамчук, Лебединский, Широкино, Водяное, Павлополь и шахты Бутовка.
Вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм был зафиксирован по защитникам н.п. Новотошковское, что на Луганском направлении.
"Сегодня утром, в результате боевых действий на Донецком направлении от огня вражеских снайперов получили ранения два наших защитника. Их было оперативно эвакуировали в медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих защитников – тяжелое", - сообщает полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины.
Напомним, что сегодня, 2 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
Напомним, что 1 июня оккупанты совершили 33 обстрела, в том числе из тяжелого вооружения.
В рядах противоборствующих сторон есть потери.
Теги: Донбасс, снайпер, обстрелы, ООС
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- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
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- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
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