Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются

02.06.2018 13:52

Начиная с полуночи и до 11.00 сегодня, 2 июня, зафиксировано уже 9 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.



По данным пресс-центра Объединенных сил (ОС), около шести утра из стрелкового оружия боевики обстреляли КПВВ "Майорск". К счастью пострадавших нет.



Вражеские огневые провокации с применением гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия наблюдались в основном на Донецком направлении в районе н.п. Гнутово, Тарамчук, Лебединский, Широкино, Водяное, Павлополь и шахты Бутовка.



Вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм был зафиксирован по защитникам н.п. Новотошковское, что на Луганском направлении.



"Сегодня утром, в результате боевых действий на Донецком направлении от огня вражеских снайперов получили ранения два наших защитника. Их было оперативно эвакуировали в медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих защитников – тяжелое", - сообщает полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины.



Напомним, что сегодня, 2 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

Напомним, что 1 июня оккупанты совершили 33 обстрела, в том числе из тяжелого вооружения.



В рядах противоборствующих сторон есть потери.



