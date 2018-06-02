Дипломатический бой за Донбасс: второе дыхание "нормандского формата"

02.06.2018 08:10

Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоится 11 июня в Берлине. Об этом 1 июня сообщил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас на совместной с украинским коллегой Павлом Климикиным пресс-конференции в Мариуполе.



"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", - сказал немецкий дипломат.



Климкин отметил, что на заседании будут подняты вопросы, в частности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.



"Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину", - подчеркнул глава МИД Украины.



Климкин пояснил, что реальная миссия должна внести свой вклад в установление безопасности на Донбассе, после чего перебрать на себя контроль над оккупированными территориями, а затем начать подготовку к демократическим выборам на этой территории.



Напомним, что в "Нормандский формат" входят Украина, Россия, Германия и Франция. Именно главы этих стран подписали "Минские соглашения" об урегулировании конфликта на Донбассе. Соглашения, которое, к сожалению, так и не остановило конфликт, не говоря уж о его разрешении. Встречи на уровне "нормандского формата" происходят редко, к тому ж, в последнее время не дают подвижек в разрешении конфликта на Донбассе.



Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



