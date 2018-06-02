Донбасс: утро началось с обстрела КПВВ

02.06.2018 07:11

В пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) сообщили, что сегодня, 2 июня, был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда "Майорск".



"Сегодня, в 6.10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорск". Пострадавших, к счастью, нет", - сообщает пресс-центр ООС.