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Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей

02.06.2018 20:00
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Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает мероприятия ускоренного доукомплектования личным составом подразделений российских оккупационных войск на Донбассе.

"Учитывая массовое нежелание местного населения быть причастным к преступной деятельности российских оккупантов, вербовщики вынуждены набирать пополнение за счет непригодных по состоянию здоровья лиц и бывших военнослужащих, уволенных за нарушение воинской дисциплины, - отмечают в ГУР. - В то же время, в отдельных подразделениях российских оккупационных войск, действующих на линии соприкосновения, растет недовольство наемников из числа местного населения методами и формами управления кадровых офицеров ВС РФ, их пренебрежительным и унизительным отношением к подчиненным".



Теги: Донбасс, боевики, оккупанты, ГУР
 
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