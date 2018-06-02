Последние новости раздела
- В районе донбасского пункта пропуска обстреляли пограничников10:20
- Жебривский поставил задачу по ремонту школ10:10
- На "таможне" в оккупированном Донбассе люди массово обращаются за помощью09:34
- У российско-украинской границы замечена военная колонна: появилось видео09:18
- У донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди09:10
- Стало известно, как штурмовали на Донбассе линию разграничения в первый день лета08:22
- Дипломатический бой за Донбасс: второе дыхание "нормандского формата"08:10
- Лето на Донбассе началось с минометных ударов и снайперских дуэлей07:55
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива07:25
- Донбасский фронт: озвучены первые летние потери07:16
Донбасский фронт: озвучены первые летние потери
02.06.2018 07:16
В пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) сообщили о потерях украинских воинов и оккупантов на донбасском фронте.
В утренней сводке отмечается, что за прошедшие сутки, 1 июня, ранения получил 1 украинский воин. Пострадавшего оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь.
"В течение текущих суток потерь у наших войск нет. Потери противника, по данным разведки, составили: 3 оккупанта уничтожены и 2 ранены", - сообщает пресс-центр ООС.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
Читайте также:
- Украина понесла потери в зоне АТО
- Лысенко: Информация о потерях является предварительной
- Потери в войне против оккупантов РФ: за 2018 год на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ
- Оккупант попытался разбомбить опорный пункт ООС под Марьинкой - "ответка" была болезненной
- Максимально полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы сил АТО, "ответка" и потери
- На Донбасском фронте 10 раз били запрещенные калибры
- В районе донбасского пункта пропуска обстреляли пограничников10:20
- Жебривский поставил задачу по ремонту школ10:10
- В Краснодоне мужчина погиб, упав в колодец09:50
- На "таможне" в оккупированном Донбассе люди массово обращаются за помощью09:34
- У российско-украинской границы замечена военная колонна: появилось видео09:18
- У донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди09:10
- На Донбассе обстреляли беспилотник наблюдателей08:55
- Опубликованы подробности сражения боевиков и Луганского погранотряда08:37
- Стало известно, как штурмовали на Донбассе линию разграничения в первый день лета08:22
- Дипломатический бой за Донбасс: второе дыхание "нормандского формата"08:10
- В районе донбасского пункта пропуска обстреляли пограничников10:20
- Жебривский поставил задачу по ремонту школ10:10
- В Краснодоне мужчина погиб, упав в колодец09:50
- На "таможне" в оккупированном Донбассе люди массово обращаются за помощью09:34
- У российско-украинской границы замечена военная колонна: появилось видео09:18
- У донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди09:10
- На Донбассе обстреляли беспилотник наблюдателей08:55
- Опубликованы подробности сражения боевиков и Луганского погранотряда08:37
- Стало известно, как штурмовали на Донбассе линию разграничения в первый день лета08:22
- Дипломатический бой за Донбасс: второе дыхание "нормандского формата"08:10
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение
- "Два дня ждал эту новость", - волонтер рассказал о новой победе "третьей силы" на Светлодарской дуге