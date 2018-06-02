Донбасский фронт: озвучены первые летние потери

02.06.2018 07:16

В пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) сообщили о потерях украинских воинов и оккупантов на донбасском фронте.



В утренней сводке отмечается, что за прошедшие сутки, 1 июня, ранения получил 1 украинский воин. Пострадавшего оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь.



"В течение текущих суток потерь у наших войск нет. Потери противника, по данным разведки, составили: 3 оккупанта уничтожены и 2 ранены", - сообщает пресс-центр ООС.