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Архив - Донецкая область

Как примет мобильный сервисный центр МВД: опубликован график для Донецкой области

02.06.2018 18:10
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Как примет мобильный сервисный центр МВД: опубликован график для Донецкой области

В подконтрольной части Донецкой области с 6 по 27 июня состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Приводим вашему вниманию график, размещенный на сайте Главного сервисного центра МВД Украины:

6 июня – Лиман (бывший Красный Лиман), ул. Независимости, 46;
7 и 8 июня – Николаевка, пл. Энергетиков, 2/14;
14 июня – поселок Никольское (бывший Володарское), ул. Свободы, 87;
15 июня – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
21 июня – поселок Александровка, ул. Конституции, 27;
22 июня – Доброполье, пр-т Победы, 2;
26 июня – Светлодарск, пр-т Мира, 5;
27 июня – Северск, ул. Центральная, 8.

Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.

Напомним, что мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;
замена водительского удостоверения;
выдача международного водительского удостоверения;
прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.



Теги: Донбасс, МВД, график, сервисный центр
 
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