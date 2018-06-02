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Как российские наемники убивали и убивались на Донбассе: аудиофайлы
Служба безопасности Украины продолжает информировать общественность о задокументированных фактах военной агрессии России против Украины.
Четыре года назад, 29 мая 2014 на территорию Луганской области вторглось спецподразделение российских спецслужб под названием "Частная военная компания "Вагнера" в составе 86 человек (за год численность возросла до 1500). Служба безопасности Украины установила персональные данные каждого из террористов.
Большая часть наемников участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году в составе компании "Славянский корпус", а позже использовались Россией в силовых мероприятиях во время аннексии АР Крым.
Одним из преступлений, совершенных этими россиянами в Украине, является сбивание военно-транспортного самолета Ил-76, в результате чего погибло сорок девять украинских бойцов. Ранее Служба безопасности Украины обнародовала сведения о лицах, которые имеют непосредственное отношение к этому ужасному преступление.
Сегодня, 2 июня, СБУ обнародовала очередные перехваты разговоров российских террористов. Диалог между бывшим главой т.н. "ЛНР" Игорем Плотницким (на тот момент возглавлял террористическое образование "Заря") и офицером ГУ ГШ ВС РФ - руководителем наемников Уткиным документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов.
Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный как "Орион" - российский офицер, причастен к сбивания рейса МН17 (в июле 2014-го над Донетчиной, тогда погибло 298 человек) из российской ЗРК "Бук-М1".
"Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ. Служба безопасности Украины установила, с июня 2014 силами АТО было уничтожено как минимум 36 граждан РФ из числа ЧВК "Вагнера". Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны", - отмечают в СБУ.
Теги: Донбасс, Луганская область, СБУ, ЛНР, Плотницкий, оккупанты, ЧВК "Вагнера"
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