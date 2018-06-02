Лето на Донбассе началось с минометных ударов и снайперских дуэлей

02.06.2018 07:55

По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), за прошедшие сутки, 1 июня, российско-оккупационные войска продолжали испытывать на прочность оборону украинских воинов у Крымского, Светлодарска, и Мариуполя. Представители ОС вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника.



"Оккупанты 33 раза в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение, - отмечается в сообщении. - В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на Горловском направления в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское, враг прибегал к провокациям, открывая беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены".



В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применения оккупантами снайперов. В то же время, подразделения ОС принимают ряд контрснайперских мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.



"Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы", - уверяют в пресс-центре ООС.



Напомним, что в рядах противоборствующих сторон 1 июня есть потери.