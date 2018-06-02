Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы

02.06.2018 21:40

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 июня), в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) обнаружены мины, которые помешали работе наблюдателей.



Усилия СММ, направленные на осуществление мониторинга и содействие обеспечению доступа сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к ДФС, а также проведение ремонтных работ на станции, были прерваны из-за наличия 18 противотанковых мин в 1,2 км к северу от станции поперек автодороги Н20, отмечается в отчете.



Наблюдатели проинформировали офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) о наличии этих мин. Группа по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провела разминирование полосы шириной 6–8 м на асфальтовом покрытие автодороги, однако не удалила с дороги противотанковые мины. Члены патруля Миссии решили не продолжать движение по соображениям безопасности, впоследствии работа была приостановлена. Осуществляя мониторинг в том же месте, наблюдатели слышали взрывы неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия, несмотря на предоставленные четкие гарантии безопасности.



Напомним, что район ДФС остается одной из наиболее горячих точек на Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем т.н. "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, подконтрольные украинскому правительству. Общее число потребителей ДФС превышает 400 тысяч человек. Станция не раз становилась мишенью в необъявленной гибридной войне на Донбассе.



Так, 17 мая в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию ДФС была повреждена электрощитовая, остановились насосные агрегаты. Без воды остались сотни тысяч жителей по обе стороны линии разграничения. Обезвоженной оказалась и Авдеевка. Лишь 23 мая стало известно, что ДФС запущена в работу.

Сегодня, 2 июня, у ДФС вновь фиксировались обстрелы.