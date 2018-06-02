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Архив - Донецкая область

На Донбассе проверяли информацию о заминировании

02.06.2018 12:20
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На Донбассе проверяли информацию о заминировании

Сегодня, 2 июня, в 1:30 ночи в отделение полиции г. Мирноград (бывший Димитров, подконтрольная часть Донецкой области) поступило сообщение от неизвестного о том, что через 15 минут будет заминировано местное кафе.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Уже через несколько минут после принятого вызова опасная территория была оцеплена сотрудниками полиции. Все граждане, которые находились в зоне риска, были эвакуированы. Также к работе были привлечены кинолог со служебной собакой и работники ГСЧС.

В результате тщательного обследования помещения кафе и прилегающей территории взрывоопасных веществ и устройств обнаружено не было.

Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают личность лжеминера.



Теги: Донбасс, полиция, заминировано, Мирноград
 
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