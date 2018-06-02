- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
- Боевики сегодня обстреливали Авдеевку из минометов и мешали работе ДФС18:15
- Как примет мобильный сервисный центр МВД: опубликован график для Донецкой области18:10
- Донецкую область охватило фестивальное "Дикое поле"17:30
- Как российские наемники убивали и убивались на Донбассе: аудиофайлы17:10
- Первый иностранный президент, посетившая Донбасс, призвала назвать войну войной16:50
- На донбасском блокпосте задержали авто с гранатами и ракетами16:00
- Жебривский попал в царство юных скаутов15:00
На Донбассе проверяли информацию о заминировании
Сегодня, 2 июня, в 1:30 ночи в отделение полиции г. Мирноград (бывший Димитров, подконтрольная часть Донецкой области) поступило сообщение от неизвестного о том, что через 15 минут будет заминировано местное кафе.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Уже через несколько минут после принятого вызова опасная территория была оцеплена сотрудниками полиции. Все граждане, которые находились в зоне риска, были эвакуированы. Также к работе были привлечены кинолог со служебной собакой и работники ГСЧС.
В результате тщательного обследования помещения кафе и прилегающей территории взрывоопасных веществ и устройств обнаружено не было.
Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают личность лжеминера.
Теги: Донбасс, полиция, заминировано, Мирноград
- На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу
- Мобильный "оперштаб" и другие новинки получила полиция Донетчины: смотрите видео
- "Донецкая область - не штрафбат!" (ВИДЕО)
- Порошенко в Краматорске запускает полицию: прямая трансляция (ВИДЕО)
- В "ДНР" идет трудный бой
- Полицию юга Донетчины сегодня подняли по тревоге. Началась оборона
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
- Боевики сегодня обстреливали Авдеевку из минометов и мешали работе ДФС18:15
- Как примет мобильный сервисный центр МВД: опубликован график для Донецкой области18:10
- Парад школьных автобусов состоялся на Луганщине17:50
- Донецкую область охватило фестивальное "Дикое поле"17:30
- Как российские наемники убивали и убивались на Донбассе: аудиофайлы17:10
- Первый иностранный президент, посетившая Донбасс, призвала назвать войну войной16:50
- На Донбассе установили новый рекорд Украины16:34
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
- Боевики сегодня обстреливали Авдеевку из минометов и мешали работе ДФС18:15
- Как примет мобильный сервисный центр МВД: опубликован график для Донецкой области18:10
- Парад школьных автобусов состоялся на Луганщине17:50
- Донецкую область охватило фестивальное "Дикое поле"17:30
- Как российские наемники убивали и убивались на Донбассе: аудиофайлы17:10
- Первый иностранный президент, посетившая Донбасс, призвала назвать войну войной16:50
- На Донбассе установили новый рекорд Украины16:34
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение