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На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей
02.06.2018 20:40
Сегодня, 2 июня, стало известно, что военнослужащие Национальной гвардии Украины, выполняющие задачи в составе Объединенных сил на блокпостах, расположенных в районе Мариуполя, задержали двух человек, которые находятся в розыске в связи с участием в незаконных вооруженных формированиях.
Так, при проверке маршрутного автобуса "Волноваха – Мариуполь" обнаружен житель оккупированной Горловка, который причастен к деятельности НВФ. Подозреваемый задержан и доставлен в райотдел нацполиции.
При проверке рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Николаев – Мариуполь также снят с рейса пассажир, который подозревается в связях с боевиками.
Теги: Донбасс, автобус, нацгвардия, НВФ
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