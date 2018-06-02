На "таможне" в оккупированном Донбассе люди массово обращаются за помощью

02.06.2018 09:34

За сутки в пункты оказания помощи на т.н. "таможенных пунктах пропуска" в оккупированной части Донетчины обратилось 367 человек.



Как сообщили представители т.н. "МЧС ДНР", медицинская помощь была оказана 2 гражданам.



Отмечается, что на данный момент на территории созданного РФ квазиобразования "ДНР" развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению, которые действут на таможенных пунктах пропуска: г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь). Отмечается, что с начала года в пункты оказания помощи обратилось 68976 человек, медицинская помощь оказана 890 гражданам.