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Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 июня), в Донецкой области зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня. При этом зафиксировано меньше взрывов (приблизительно 120) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 150 взрывов).
Так, вечером 31 мая и ночью 1 июня камера СММ на ДФС (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 2 снаряда с северо-северо-востока на юго-юго-запад, 2 — с юга на север и 5 — с севера на юг, а затем 13 снарядов (8 с западо-северо-запада на востоко-северо-восток, 2 с юга на север, 1 с северо-северо-востока на юго-юго-запад, 1 с севера на юг и 1 с юго-запада на северо-восток) и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,15–3 км к западу.
Поздно вечером 31 мая и ночью 1 июня камера СММ на контрольном пункте въезда-выезда в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 осветительные ракеты с юго-востока на северо-запад, 1 взрыв неопределенного происхождения и 13 снарядов с севера на юг, а затем в общей сложности 14 взрывов неопределенного происхождения, 161 снаряд (100 с юга на север, 59 с севера на юг, 1 с востока на запад и 1 с запада на восток), 8 осветительных ракет с востока на запад и 3 очереди — все в 1–4 км к востоку и востоко-юго-востоку.
Поздно вечером 31 мая и ночью 1 июня камера СММ на шахте "Октябрьская" (неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 снаряда с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения и 10 снарядов с юго-запада на северо-восток, а затем в общей сложности 2 выпущенные вверх осветительные ракеты и 15 снарядов (10 с западо-юго-запада на востоко-северо-восток, 1 с запада на восток и 4 с юго-запада на северо-восток) — все в 1–6 км к северо-востоку.
Вечером 31 мая и ночью 1 июня в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) команда Миссии слышала 39 взрывов (12 оцененных минометный огонь, 4 — как выстрелы из пушки боевой машины пехоты (БМП-1), 4 — как огонь из артиллерии, а остальные — неопределенного происхождения) и приблизительно 590 очередей и выстрелов из пушки БМП-2, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–9 км в секторе от юго-востока до юго-запада. Днем 1 июня наблюдатели слышали 3 взрыва неопределенного происхождения и 11 очередей из крупнокалиберного пулемета — все на расстоянии 2–5 км к юго-востоку и юго-юго-востоку.
Вечером 31 мая, осуществляя мониторинг в н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и около 35 очередей и выстрелов из стрелкового оружия — все в 0,4–8 км к юго-юго-востоку и северо-северо-западу.
Ведя наблюдение примерно в 1 км к северо-западу от железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), члены патруля Миссии слышали 21 взрыв неопределенного происхождения, а также ориентировочно 20 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все на расстоянии 1–2 км в секторе от западо-юго-запада до севера.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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