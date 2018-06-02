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Архив - Донецкая область

Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"

02.06.2018 19:40
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Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"

Блогер, переселенец из Донецка Виталий Дидевич уверяет, что в Енакиево (оккупированная часть Донетчины, малая родина беглого экс-президента Януковича), в исправительной колонии №52, вместе с пожизненно заключенными находятся украинские пленные.

"Среди отбывающих наказание есть те, кого осудили суды самопровозглашенной республики. Это те люди, кого бросили в тюрьму строгого режима потому как их обвинили в терроризме, шпионаже в пользу Украины, - пишет Дидевич на своей странице в Фейсбуке. - Среди них - военнослужащие ВСУ и бойцы добровольческих батальонов, попавшие в плен. Они числятся пропавшими без вести... Ни правозащитников, ни представителей ОБСЕ, ни журналистов – никого постороннего к этим людям не пускают".

По словам переселенца, без публичности несколько волонтеров пытаются помочь этим людям. Но пока им этого не удается.

Дидевич подчеркивает, что фамилии и количество людей, которые содержатся в отдельном блоке Енакиевской колонии №52, не известны. Он уверяет, что их охраняет два десятка вооруженных головорезов, а пленники содержатся в нечеловеческих условиях. "Эти люди не контактируют даже с остальными заключенными колонии. Там любая и всякая связь жестко оборвана", – отмечает блогер.

Напомним, что 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся крупнейший за последнее время обмен пленными (часть задержанных полицией Донетчины боевиков тогда отдали по обмену). Он прошел в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" на Донетчине. В результате украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека. Следующий обмен был намечен на февраль, но оккупанты не дали его провести, постоянно выдвигая невыполнимые условия и занижая количество находящихся у них заложников.



Теги: Донбасс, Енакиево, пропавший без вести, плен, оккупанты
 
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