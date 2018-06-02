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Первый иностранный президент, посетившая Донбасс, призвала назвать войну войной
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно посетила Донбасс, призвала называть происходящее в Украине и Грузии правильными именами. На конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери в Таллине она отметила, что войну нужно называть войной, а оккупацию - оккупацией.
"Говоря о Грузии и Украине важно называть вещи своими именами – война есть война и оккупация есть оккупация", – заявила она. По словам президента, вместо этого, по-прежнему, говоря о двух странах, пользуются такими словосочетаниями как "административная граница" или "замороженный конфликт".
"Базирующийся на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов, - отметила президент Эстонии. - Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века".
По словам Кальюлайд, украинцы свободны и это большое преимущество, которое может позволить выстроить сильную экономику и правовое государство. "Ничто не пропало до тех пор, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия", - отметила президент.
Напомним, что 22 мая Керсти Кальюлайд с официальным визитом приехала в Украину. Президент Эстонии провела ряд встреч с украинскими властями в Киеве и посетила Донбасс. Там она встретилась с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым и руководством Донецкой госадминистрации, посетила линию разграничения на Донбассе, оценила работу КПВВ "Майорск" и пообщалась с людьми, пересекающими пропускной пункт.
Отметим, что Кальюлайд стала первым иностранным президентом, который посетил Донбасс и линию разграничения.
Теги: Донбасс, президент, война, оккупация
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