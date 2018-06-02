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Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС
02.06.2018 13:07
Сегодня, 2 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера происходили практически вдоль всей линии разграничения.
Напомним, что 1 июня оккупанты совершили 33 обстрела, в том числе из тяжелого вооружения.
В рядах противоборствующих сторон есть потери.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
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