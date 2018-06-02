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Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета
Пресс-центр Минобороны Украины обнародовал расширенную сводку из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе за 1 июня.
Отмечается, что в первый день лета подразделениями ОС зафиксировано 33 прицельных вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска выпустили более 20 мин различных калибров, запрещенных минскими договоренностями.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, и 20 раз открывали адекватный огонь из штатного пехотного вооружения.
На Луганском направлении вчера зафиксировано 7 прицельных вражеских обстрелов.
Разрывы от вражеских мин калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, фиксировали наши защитники вблизи Крымского. В основном противник вел провокационные обстрелы с применением пехотного оружия, в том числе гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. Эти обстрелы зафиксированы в районе н.п. Троицкое, Крымское, Луганское, Золотое. Защитники Крымского также фиксировали вражеский обстрел из вооружения БМП.
На Донецком направлении вчера зафиксировано 26 прицельных обстрелов со стороны противника.
Враг выпустил по несколько снарядов из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Чермалыка. Кроме этого, минометы калибра 82 мм противник применял по защитникам Павлополя.
Российско-оккупационные войска вели огонь по оборонным укреплениям украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия. Вражеские огневые провокации произошли также в районе н.п. Пищевик, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Талаковка, Березовое и Широкино.
После 22 часов по защитникам н.п. Славное вел огонь вражеский снайпер.
В результате боевых действий один военнослужащий ОС вчера получил пулевое ранение в результате вражеского снайперского обстрела. Это произошло вблизи Каменки. Состояние здоровья украинского военнослужащего характеризуется как тяжелое. Он был доставлен в больницу города Авдеевка.
Напомним, что сегодня, 2 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
Напомним, что 1 июня оккупанты совершили 33 обстрела, в том числе из тяжелого вооружения.
В рядах противоборствующих сторон есть потери.
Сегодня, 2 июня, обстрелы на Донбассе продолжаются.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, фронт, оккупанты
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