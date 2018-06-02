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Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы
Председатель военно-гражданской администрации прифронтового поселка Зайцево (рядом с оккупированной Горловкой) Владимир Веселкин заявил в эфире "Громадського", что после начала Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе там ничего не изменилось.
Напомним, что ООС пришла на смену АТО (антитерроритической операции) 30 апреля. Веселкин сообщил, что "существенно ничего не изменилось". По его словам, действуют те же правила, которые прописаны приказом Антитеррористического центра (СБУ).
В начале месяца, по словам Веселкина, приезжал председатель Донецкой ОГА , приезжал Жебривский . "Сказал, что 2-3 недели обрабатываются пропуска, четко определят зоны и потом все это будет спущено на места для приведения в необходимый порядок, – отметил он, напомнив, что Зайцево живет по приказу о "серой зоне". - Всё работает так, как было. Но мы ожидаем изменений и лично я думаю, что будет лучше: с пониманием того, где и какая зона будут выдаваться пропуска гражданам, имеющим собственность, родных или похороненных родных. И получив разрешение, они смогут беспрепятственно приезжать к своим родным и близким, к своим домам, которые оставили. Сейчас эта процедура иногда зависит от настроения командиров и ситуации".
Веселкин добавил, что в Зайцево, часть которого контролируется боевиками "ДНР", регулярно слышны выстрелы.
В пресс-центре Объединенных сил (ОС) резко отреагировали на откровения Веселкина.
"Некоторые СМИ распространили слова одного из голов военно-гражданских администраций населенного пунктов Донецкой области о якобы неизвестный ему порядок допуска граждан в район боевых действий. Подчеркиваем, что наличие конфликта между указанным головой и его руководством высшего уровня не может позволять указанному лицу распространять ложную информацию, - отмечает пресс-центр ОС. - Руководителям обоих областных ВГА, районных и городских ВГА, ВГА населенных пунктов еще до начала операции Объединенных сил было не только доказано, но и разъяснен порядок допуска граждан в районы боевых действий".
Подчеркивается, что граждане допускаются в район боевых действий на основании документов выданных уполномоченными государственными органами Украины (паспорт, свидетельство о рождении и т.д.).
Также, было разъяснено, что пропуска для пребывания в районе боевых действий выдаются соответствующим лицам для обеспечения непрерывного управления и контроля за мерами проведения операции Объединенных сил, оказания неотложной медицинской, социальной и гуманитарной помощи населению. Для других лиц выдача пропусков не предусмотрена.
Теги: Донбасс, фронт, Зайцево, Объединенные силы, ООС
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