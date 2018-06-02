СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе

02.06.2018 14:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 июня), наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.



В течение приблизительно 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) команда Миссии видела, что из Украины выехали 3 грузовика (1 с украинскими номерными знаками и 2 с табличками "ДНР"), 3 автобуса (2 с украинскими номерными знаками и 1 с табличками "ДНР"), 37 автомобилей (16 с российскими номерными знаками, 9 — с украинскими и 12 с табличками "ДНР"), а также вышли 16 пешеходов (7 мужчин и 9 женщин). Наблюдатели также видели, что в Украину въехал 1 автобус (с российскими номерными знаками) и 7 автомобилей (3 с украинскими номерными знаками, 2 — с российскими и 2 с табличками "ДНР").



В течение приблизительно 30 минут мониторинга в пункте пропуска возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что из Украины вышли 7 пешеходов (5 мужчин и 2 женщины).