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Снайперская война на Донбассе набирает обороты
02.06.2018 13:27
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины , командование российских оккупационных войск на Донбассе продолжает мероприятия по усилению разведывательно-диверсионной и контрснайперской работы.
Делается это с целью захвата в плен украинских военнослужащих, отмечает ГУР.
Кроме этого, наблюдается активизация применения снайперских расчетов с целью увеличения потерь личного состава в передовых подразделениях ВС Украины.
Отметим, что подразделения Объединенных сил, в свою очередь, принимают ряд контрснайперских мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.
Теги: Донбасс, война, снайпер, ГУР, ООС
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