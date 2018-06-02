Соцсети 2 июня сообщают о больших очередях у донбасских КПВВ

02.06.2018 11:31

Все КПВВ сегодня, 2 июня, работают в штатном режиме с шести утра. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка



9-00 На КПВВ "ДНР" в сторону Артемовска пеших практически нет.

9-30 Майорск в Горловку 10 машин

На горловском КПП 30 в сторону Горловки

10-00 в строну мирной территории 60 легковых авто. 23 автобусов. 100 чел пешеходной очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка



9-00 машин 20 до окончания моста впереди два ряда до моста .

9-30 в сторону Донецка очередь почти до кольца. Движение есть, но редко.

10-00 На Каргиле из Донецка от моста

10-30 на каргиле в строну Донецка около 30 машин

10-45Каргил, въезд в ДНР 50 машин, Украина пусто в обе стороны



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка



9-20 Новотроицкое в сторону Донецка машин 75.

Новотроицкое в сторону Донецка: конец очереди на середине моста

11-00 в сторону Донецка на Новотроицком машин 100, очередь до середины большого моста.

Льготы около 30. Машины постоянно прибывают, но движение есть.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь



8-30 в сторону Донецка около 40 авто

11-00 В Пищевике на Донецк около 150 авто



Сегодня, 2 июня, утром у донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди.

Напомним, что утром 2 июня был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда "Майорск". Пограничники сообщили подробности обстрела.

Также стало известно, как штурмовали на Донбассе линию разграничения в первый день лета