Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети: оккупанты драпают из Донецка

02.06.2018 12:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети: оккупанты драпают из Донецка

Жители временно оккупированного Донецка сообщают в соцсетях, что представители местных "ведомств" массово вывозят свое имущество с рабочих мест.

По словам дончан, на грузовиках вывозятся документы, вещи, мебель. Подобные "переездные мероприятия" замечены у "УВД", "налоговой", "Единого регистрационного центра" квазиформирования "ДНР".

"Драпают?" - с надеждой вопрошают жители Донецка, который стараниями России превратился из европейского города в сосредоточие бандитских формирований всех мастей.

Напомним, что ранее псевдореспублики накрыл топливный кризис.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, соцсети, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх