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Соцсети: оккупанты драпают из Донецка
02.06.2018 12:36
Жители временно оккупированного Донецка сообщают в соцсетях, что представители местных "ведомств" массово вывозят свое имущество с рабочих мест.
По словам дончан, на грузовиках вывозятся документы, вещи, мебель. Подобные "переездные мероприятия" замечены у "УВД", "налоговой", "Единого регистрационного центра" квазиформирования "ДНР".
"Драпают?" - с надеждой вопрошают жители Донецка, который стараниями России превратился из европейского города в сосредоточие бандитских формирований всех мастей.
Напомним, что ранее псевдореспублики накрыл топливный кризис.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, соцсети, оккупанты
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