Соцсети: оккупанты драпают из Донецка

02.06.2018 12:36

Жители временно оккупированного Донецка сообщают в соцсетях, что представители местных "ведомств" массово вывозят свое имущество с рабочих мест.



По словам дончан, на грузовиках вывозятся документы, вещи, мебель. Подобные "переездные мероприятия" замечены у "УВД", "налоговой", "Единого регистрационного центра" квазиформирования "ДНР".



"Драпают?" - с надеждой вопрошают жители Донецка, который стараниями России превратился из европейского города в сосредоточие бандитских формирований всех мастей.



Напомним, что ранее псевдореспублики накрыл топливный кризис.