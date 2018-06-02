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Стало известно, как штурмовали на Донбассе линию разграничения в первый день лета
02.06.2018 08:22
В первый день лета, 1 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли почти 40 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств.
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
«Майорск» - 8035 человек и 1145 транспортных средств;
«Марьинка» - 9845 человек и 1935 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7895 человек и 1585 транспортных средств;
«Гнутово» - 3680 человек и 890 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10455 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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