Стало известно, как штурмовали на Донбассе линию разграничения в первый день лета

02.06.2018 08:22

В первый день лета, 1 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли почти 40 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



«Майорск» - 8035 человек и 1145 транспортных средств;



«Марьинка» - 9845 человек и 1935 транспортных средств;



«Новотроицкое» - 7895 человек и 1585 транспортных средств;



«Гнутово» - 3680 человек и 890 транспортных средств;



«Станица Луганская» - 10455 человек.