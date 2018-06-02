Тело 15-летней: представители СММ ОБСЕ рассказали об убийстве Даши после обстрела на Донбассе

02.06.2018 11:05

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщение о смерти 15-летней школьницы в н.п. Железное, что возле Торецка на Донетчине.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 июня), 30 мая в больнице н. п. Торецк (быв. Дзержинск, подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка), медработники сообщили наблюдателям, что 28 мая в больницу доставили тело 15-летней девочки из н. п. Железное (быв. Артемово, подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка).



Как сообщили медработники, по результатам осмотра тела установлено, что девочка умерла мгновенно от осколочных ранений 28 мая.



В Торецке представитель военно-гражданской администрации и заместитель начальника полиции по-отдельности сообщили команде Миссии, что 28 мая 15-летняя девочка погибла в результате взрыва минометной мины перед ее домом на ул. Мичурина, 11, в Железном.



Ранее стало известно, что в результате обстрела во дворе жилого дома осколком 120-мм мины миномета была убита 15-летняя школьница Дарья Каземирова.



Обстрел поселка Железное под Торецком, от которого погибла 15-летняя Дарья, совершили боевики, которые признали этот факт в переговорах между собой, уверяют в Генпрокуратуре Украины.