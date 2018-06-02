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У российско-украинской границы замечена военная колонна: появилось видео
02.06.2018 09:18
Группа "Информационное Сопротивление" выложила видео колонный Вооруженных Сил РФ у российско-украинской границы.
Отмечается, что колонна бронетехники замечена в Ростовской области напротив оккупированной части Луганщины. Именно с Ростовщины периодически заходят на временно оккупированный Донбасс "ихтаменты", о чём неоднократно сообщали и представители ИС, и многие другие источники.
Также известно, что в Ростовской области на постоянной основе действую лагеря для тренировки террористов и сборные пункты для формирования отрядов наемников.
Теги: Россия, Донбасс, Ростовская область, военная техника, оккупанты
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