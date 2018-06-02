В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"

02.06.2018 21:00

В последнее время в созданном Россией квазиообразовании "ДНР" царят панические настроения. Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики. И кое-кого, похоже, уже убрали.



"Что-то нехорошее происходит в ДНР. Сначала свернул информационную активность (уже месяц как) и пропал Ходаковский – говорят, что из-за угрозы жизни и здоровью выехал в РФ, - пишет блогер и террорист, россиянин Александр Жучковский, в своё время повоевавший на Донбассе за "ДНР". - Недавно было задержано несколько человек из близкого окружения Губарева, их подвергли пыткам и шьют то ли "украинскую ДРГ", то ли "терроризм". Непонятно, что это – зачистка политической поляны перед осенними выборами (главы ДНР и в народный совет) или агония нынешней властной команды, которой в ближайшие месяцы грозит смещение. Со сменой кураторского состава местные функционеры сильно напряглись, в республиканской верхушке царят чемоданные настроения".



Напомним, что Александр Ходаковский – это экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса", один из ярых оппонентов нынешнего главаря "ДНР" Александра Захарченко. Вполне возможно, что новые кураторы из Москвы сейчас его готовят на смену Захарченко.





Павел Губарев - получил известность весной 2014-го как "народный губернатор Донбасса". Некоторое время был главой общественной организации "Народное ополчение Донбасса", лидером политического движения (партии) "Новороссия", начальником "мобилизационного управления министерства обороны ДНР". Никаких толковых постов "отжать" не смог, по этому поводу весьма обижен на Захарченко и Ко, которых периодически поливает помоями в СМИ.





Жучковский уверяет, что никто из тех ДНРовцев, кто в мае ездил в Москву и оббивал пороги Администрации президента РФ, новыми кураторами принят не был.



"При этом люди Суркова (советник президента РФ, куратор "ДНР" от Кремля с 2014 г., который сейчас впал в немилость – прим. ред.) в АП украинским направлением уже не занимаются. Все сурковские давно покинули и ДНР", – уточнил Жучковский. - Есть основания полагать, что "большая зачистка" в республике не за горами. Отставка может ждать Тимофеева "Ташкента" (главного раздражителя в ДНР и много кого в Москве) и даже Захарченко. По луганскому сценарию, так сказать. Обстановка очень подвешенная и нервная".



Александр Тимофеев ("Ташкент") - "министра доходов и сборов ДНР", один из главных грабителей Донбасса наряду с покровительствующим ему Захарченко.





Напомним, что оккупированной части Донбасса в последнее время сложилась критическая ситуация с топливом. Ее связывают с отставкой команды Суркова. Остуствие бензина уже привело к массовым возмущениям.

Еще один признак грядущие перемен: жители временно оккупированного Донецка сообщают в соцсетях, что представители местных "ведомств" массово вывозят свое имущество с рабочих мест.

Напомним, что вечером 24 ноября 2017-го сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сам Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

Недавно он признался, что намерен принять участие в "выборах", которые оккупанты Луганщины обещают провести осенью нынешнего года.