В районе донбасского пункта пропуска обстреляли пограничников

02.06.2018 10:20

Представители Госпогранслужбы Украины сообщили подробности утренного обстрела в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорск".



Отмечается, что пограничники осуществляли доставку смены пограничных нарядов к КРП и КПВВ автомобилем "Кугуар". После того, как пограннаряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, наемники российско-террористических групп и осуществили обстрел бронемашины из стрелкового оружия.



По данным ГПСУ, никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль. Подчеркивается, что в это время гражданских лиц в КРП не было, личный состав находился в блиндажах.