Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Взрывы и огонь зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции

02.06.2018 11:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Взрывы и огонь зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 июня), ситуация у Донецкой фильтровальная станции (ДФС), от которой зависят сотни тысяч человек по обе стороны линии разграничения, остается сложной.

"СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью и способствовала обеспечению доступа и проезда сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к и от ДФС, а также проведению ремонтных работ на станции и разминирования вокруг ДФС. Пребывая рядом с ДФС, команда Миссии слышала взрывы и огонь из стрелкового оружия, несмотря на предоставленные четкие гарантии безопасности. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы с позиций СММ в Ясиноватой, Крутой Балке, Авдеевка и Каменке", - сообщается в отчете Миссии.



Теги: Донбасс, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ, ДФС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх