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Жебривский устроил ревизию в Мариуполе
Во время рабочей поездки в Мариуполь глава Донецкой ОГА Павел Жебривский проинспектировал ряд объектов, которые ремонтирются счет областного бюджета.
"Областная больница. На сегодня это единственное в области многопрофильное лечебное учреждение, оказывающего медицинскую помощь 700 тысячам человек - жителям Мариуполя и близлежащих районов, - пишет губернатора на своей странице в Фейсбуке. - В больнице проводится термомодернизация, внутренний ремонт палат и операционных, пристроенное помещение для аппарата МРТ… Хирургический корпус Мариупольского территориального медицинского объединения "Здоровье ребенка и женщины". Капитальный ремонт начался в апреле. Проводится перепланировки, замена коммуникаций, восстановление вентиляции, установка пожарной сигнализации, кислородной системы за счет средств областного бюджета в размере 49,07 млн.грн".
По словам Жебривского, завершаются работы по реконструкции системы водоотведения поверхностного стока от улицы Леваневского в Казанцева. На этот объект выделили 15 400 000 гривен областных средств, он полностью решит проблему затопления центрального проспекта Мариуполя во время дождей.
В опорной школе №66 большая часть работ завершена, на верхнем этаже уже расставляют мебель в кабинетах. "Но еще надо доработать пол в коридорах и некоторые внутренние работы на первом этаже, - отмечает Жебривский. - Для школы за счет областного бюджета уже закупили мультимедийные кабинеты физики, химии, биологии, географии, информатики, лингафонные кабинеты, мобильный мультимедийный комплекс, оборудование для актового зала, спортивное оборудование, мебель для кабинетов".
Полным ходом идут работы по реконструкции двух мариупольских парков - "Радуга" и имени Гурова. На них из областного экологического фонда выделили 15,3 млн грн и 37 млн грн соответственно. Основные работы в "Радуге" планируется завершить ко Дню города, который в этом году мариупольцы отмечать 10 сентября. Реконструкция парка имени Гурова потребует больше времени, работы ведутся масштабные - на площади в 10 гектаров.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ремонт, Жебривский
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