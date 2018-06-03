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Архив - Донецкая область

Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото

03.06.2018 09:25
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Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото

Сегодня, 3 июня, в 01:00 ночи российско-террористические войска из стороны населенных пунктов Оленевка и Ясное совершили обстрел позиций военнослужащих из состава Объединенных сил. Огонь велся из стрелкового оружия.

По данным Госпогранслужбы Украины, во время вражеского огня пули попадали в бетонные укрытия контрольного пункта "Березовое", что рядом с КПВВ "Новотроицкое" на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь".

Состав пограничного наряда находился в укрытиях, никто не пострадал.



Отмечается, что в ночное время суток гражданских на территории контрольного пункта не было.

Напомним, что вчера перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ "Майорск" обстрелу подвергся пограничный наряд.



Теги: Донбасс, обстрел, пункты пропуска, КПВВ
 
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