Боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе: появились фото

03.06.2018 09:25

Сегодня, 3 июня, в 01:00 ночи российско-террористические войска из стороны населенных пунктов Оленевка и Ясное совершили обстрел позиций военнослужащих из состава Объединенных сил. Огонь велся из стрелкового оружия.



По данным Госпогранслужбы Украины, во время вражеского огня пули попадали в бетонные укрытия контрольного пункта "Березовое", что рядом с КПВВ "Новотроицкое" на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь".



Состав пограничного наряда находился в укрытиях, никто не пострадал.





Отмечается, что в ночное время суток гражданских на территории контрольного пункта не было.



Напомним, что вчера перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ "Майорск" обстрелу подвергся пограничный наряд.