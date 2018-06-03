- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
Донбасский фронт: сегодня стреляли у четырех населенных пунктов
Пресс-центр Объединенных сил озвучил сведения с Донбасского фронта по состоянию на 18:00 текущих суток - 3 июня.
"В течение текущих суток, 3 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - отмечается в сообщении. - Противник продолжает осуществлять обстрелы наших позиций из стрелкового оружия. Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Тарамчук, Марьинки и Широкино, что в Донецкой области, а также Крымского, что на Луганщине".
Из хороших новостей – потерь в рядах ОС с начала текущих суток нет. Потери противника уточняются.
Напомним, что появилась расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям.
Также была обнародована новая карта из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Теги: Донбасс, ОС, обстрелы, фронт, оккупанты
- Луганское направление: минометные атаки и рейд с пленением
- Оккупанты Донбасса ищут новые цели
- Донбасский фронт: названы особенности обстрелов
- Обстрелы и адекватный ответ: опубликована развернутая сводка с Донбасского фронта
- Опубликована новая карта обстрелов Донбасса: ситуация тревожная
- Вечернее обострение на Донбассе: видео от штаба АТО
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Гранитное: военные и гражданские отметили день прифронтового села19:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- 10 примет об обручальном кольце
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка
- Донбасс можно вернуть в два этапа